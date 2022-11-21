Fırsatçılar şimdi yandı! Erdoğan'dan durmaksızın zam yapan marketlere gözdağı

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere her kalemden ürüne sürekli zam gelmesi sonrasında hükümet bazı adımlar atmış, fırsatçılar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda birtakım firmalara ise para cezası kesilmişti.

CEZALARA RAĞMEN ZAMLAR DEVAM EDİYOR

Ancak para cezasının da fırsatçıların zam yapmasına mani olmaması vatandaşın canını daha da sıktı. Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konu soruldu. Erdoğan,"Vatandaşın fırsatçı terörü dediği bir konu var. Özellikle son üç aydır maliyetlerde bir artış yok. Akaryakıt giderleri artmıyor, personel giderleri artmıyor ama marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda son 3 aydır artışlar yaptığı görülüyor. Bu özellikle sosyal medyada vatandaşlar çokça dile getirdiği bir şikayet. Vatandaşlar şunu söylüyor, bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"DEMEK Kİ PARA CEZASI DA BUNLARI ISLAH ETMİYOR"

"Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım."



