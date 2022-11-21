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Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 15:59, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 16:04
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Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.

Dava konusu işlemin iptaline ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2020/396, K:2021/1341 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

'Sağlık' öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir durum değildir

Sanatsal Performansı Değerlendirme Cetvelinin "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki "30 günden fazla rapor alanlar" ibaresine gelince; sağlık izinlerinin, özlük hakları kapsamında bulunması ve öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir durum olmaması nedeniyle, kamu performans yönetiminde verimliliğin artırılmasını sağlamak için performans yöntemi aracı olarak kullanılamayacağı, dolayısıyla, uyuşmazlığa özgü olarak da teşvik ikramiyesi verileceklerin tespitinde değerlendirme unsuru olamayacağı sonucuna varıldığından; sağlık izni kullananlar yönünden, işin niteliğine göre değerlendirmeye esas alınabilecek yeterli hizmetin bulunması halinde, bu hizmetin değerlendirilmesinin gerekeceğinin de açık olduğu, ayrıca, anılan başlık altındaki 3. maddede, 4 ay süre ile bilfiil görev yapmayanların değerlendirmeye alınmayacağı yönünde temel kural belirlendiğinden, "30 günden fazla raporlu olanlar" ibaresinin temel kural ile uyumlu olmadığı ve temel kuralı kısıtlayıcı bir düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır.

Düzenleme 'muğlak'

"Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ve "30 günden fazla raporlu olanlar" ibarelerinin içerik açısından hukuka uygun olmadığı anlaşılmakla, söz konusu ibareler yüzünden değerlendirme dışı bırakılan sanatçıların bir dönem boyunca mı ya da iki dönem boyunca mı değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin de bir açıklamanın yer almadığı, uygulama açısından bir belirsizliğin söz konusu olabileceği, bu açıdan da anılan iki ibare açısından hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu düzenlemenin, "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki 4. maddesinde yer alan ".. 30 günden fazla rapor alanlar" ile "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ibarelerinin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2022/167

Karar No: 2022/1190

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ: Huk. Müş. .
KARŞI TARAF (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2020/396, K:2021/1341 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" ve "Teşvik İkramiyesi" konulu 17/05/2011 tarihli Kültür ve Turizm Bakanı Olurunun iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 16/03/2021 tarih ve E:2020/396, K:2021/1341 sayılı kararıyla;

Danıştay Onbirinci Dairesinin davanın reddine ilişkin 11/11/2014 tarih ve E:2011/5458, K:2014/6733 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 01/02/2018 tarih ve E:2015/3004, K:2018/185 sayılı kararıyla, Sanatsal Performans Değerlendirme Cetvelinin "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki 4. maddesinde yer alan ".. 30 günden fazla rapor alanlar" ile "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ibareleri yönünden bozulması, dava konusu düzenlemenin kalan kısımları yönünden ise onanması üzerine, bozma kararına uyularak,

Teşvik ikramiyesinin olağan ve mutlak bir şekilde düzenli olarak yapılan bir ödeme olmayıp, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı olan kişilere yapılan bir ödeme olduğu, dolayısıyla, teşvik ikramiyesinden yararlanacak sanatçıların belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin de nesnel olmasının gerektiği,

Dava konusu "Sanatçı Performansı Değerlendirme Kriterleri" incelendiği zaman; teşvik ikramiyesi açısından sanatçının değerlendirmeye alınması için (istifaları hariç) kurumunca gerçekleştirilen konser ve etkinliklerin %60'ına katılmasının öngörüldüğü, konserlerin %60'ından az, %40'ından fazlasına katılanların değerlendirme koşullarının ayrıca belirtildiği, sanatçının herhangi bir nedenden dolayı raporlu, izinli veya görevli-izinli olması halinde değerlendirme dışı tutulacağı, Sanatsal Performans Değerlendirme Cetvelinde ise, 30 günden fazla rapor alanlar ile uyarma cezası dahil disiplin cezası alanların değerlendirmeye alınmayacağı kuralının getirildiğinin görüldüğü,

Sanatsal Performansı Değerlendirme Cetvelinin "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" kısmında yer alan "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ibaresiyle ilgili olarak, disiplin cezasına dayanak alınan eylemin niteliği ve ağırlığı, bu eylemin etkin ve verimli çalışma ölçütünü ortadan kaldırıcı nitelikte olup olmadığı, ilgilinin doğrudan performansına ilişkin bir olumsuzluğu içerip içermediği hususlarında bir değerlendirme yapılmadığı, salt disiplin cezası alınmış olmasının teşvik ikramiyesinden yararlanmama nedeni olarak görüldüğünün anlaşıldığı,

Sanatsal Performansı Değerlendirme Cetvelinin "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki "30 günden fazla rapor alanlar" ibaresine gelince; sağlık izinlerinin, özlük hakları kapsamında bulunması ve öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir durum olmaması nedeniyle, kamu performans yönetiminde verimliliğin artırılmasını sağlamak için performans yöntemi aracı olarak kullanılamayacağı, dolayısıyla, uyuşmazlığa özgü olarak da teşvik ikramiyesi verileceklerin tespitinde değerlendirme unsuru olamayacağı sonucuna varıldığından; sağlık izni kullananlar yönünden, işin niteliğine göre değerlendirmeye esas alınabilecek yeterli hizmetin bulunması halinde, bu hizmetin değerlendirilmesinin gerekeceğinin de açık olduğu, ayrıca, anılan başlık altındaki 3. maddede, 4 ay süre ile bilfiil görev yapmayanların değerlendirmeye alınmayacağı yönünde temel kural belirlendiğinden, "30 günden fazla raporlu olanlar" ibaresinin temel kural ile uyumlu olmadığı ve temel kuralı kısıtlayıcı bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı,

Bu durumda; "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ve "30 günden fazla raporlu olanlar" ibarelerinin içerik açısından hukuka uygun olmadığı anlaşılmakla, söz konusu ibareler yüzünden değerlendirme dışı bırakılan sanatçıların bir dönem boyunca mı ya da iki dönem boyunca mı değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin de bir açıklamanın yer almadığı, uygulama açısından bir belirsizliğin söz konusu olabileceği, bu açıdan da anılan iki ibare açısından hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu düzenlemenin, "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki 4. maddesinde yer alan ".. 30 günden fazla rapor alanlar" ile "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ibarelerinin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, belirlenen kriterlerin, sanatçıların hizmet sözleşmesi ve sanat kurumlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendiği, hakkaniyetli bir uygulama olduğu, teşvik ikramiyesi uygulamasının dayanağı olan 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9. maddesinin 2. fıkrasındaki "olağanüstü gayret ve çalışmaları" ölçütünün yalnız sanatsal performans ile sınırlanamayacağı, Bakanlık sanatçılarının da birer kamu görevlisi olmaları dolayısıyla kamu görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olmakla yükümlü oldukları ve disiplin cezası almış olmanın bu anlamda bir kusur olduğu nazara alındığında, disiplin cezası almış olan kamu görevlisi bir sanatçının, "olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapma" ölçütünü sağlamadığının açık olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

A) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkün olduğu belirtilmiş; dördüncü fıkrasında, "Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50. madde hükümleri kıyasen uygulanır." denilmiş; 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 01/02/2018 tarih ve E:2015/3004, K:2018/185 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 16/03/2021 tarih ve E:2020/396, K:2021/1341 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/03/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.


KARŞI OY

X-07/05/1987 tarih ve 87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esasların 27/07/1993 tarih ve 1993/4664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9. maddesinin 2. fıkrasında; "Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca doldurulacak olan "Sanatsal Performans Değerlendirme Cetveli" ve bu cetvel doldurulurken göz önüne alınacak hususların belirlendiği "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterleri" Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce hazırlanmış ve 17/05/2011 tarihli Bakan Oluru alınmıştır.

Uyuşmazlıkta, teşvik ikramiyesi uygulamasının dayanağı olan 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "olağanüstü gayret ve çalışmaları" ölçütünün, yalnız sanatsal performans ile sınırlanamayacağı, sanatçıların, kurumların sanatsal faaliyetine katılımının ve provalara devam durumunun son derece önemli olduğu ve Bakanlık sanatçılarının da birer kamu görevlisi olmaları dolayısıyla kamu görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olmakla yükümlü olmaları gerektiği hususları birlikte dikkate alındığında, 30 günden fazla rapor alan ve/veya disiplin cezası almış olan kamu görevlisi bir sanatçının, "olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapma" ölçütünü sağlamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile dava konusu düzenlemenin, "Değerlendirmeye Alınmayacaklar" başlığı altındaki 4. maddesinde yer alan ".. 30 günden fazla rapor alanlar" ile "Disiplin hükümlerince uyarı cezası dahil disiplin cezası alanlar" ibarelerinin iptaline yönelik Daire kararının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

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