Öncüpınar'a da roketli saldırı: 3 roket düştü
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 16:04, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 16:58
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız