ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Gaziantep'teki terör saldırısına kınama
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'te gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 16:16, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 16:18
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız