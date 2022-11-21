Küçük Hasan ile şehit öğretmenin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 19:04, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 20:01
Roket ve havanların isabet ettiği ilçedeki Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Ayşenur Alkan (22) ve evinin isabet alması sonucu yaşamını yitiren Hasan Karataş'ın (5) cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Cenazeler, buradaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Ayşenur Alkan yarın Nizip Asri Mezarlığı'na, Hasan Karataş ise Karkamış Mezarlığı'na defnedilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız