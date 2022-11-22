Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve hesap verme sorumluluğu kapsamında kullanılması temelinde gelişen yeni kamu (mali) yönetimi alanındaki değişim, teftiş/denetim sisteminin kurumsal yapısına ve fonksiyonlarına da yansımıştır.

Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatının görev ve faaliyetleri kapsamındaki her türlü işlemler ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak görev yetkisine sahip olmak üzere, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227/B maddesi uyarınca; 2019 yılında Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı ihdas edilmiştir.

Kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sürecinde idari ve mali teftiş/denetim görevini yapan Hazine ve Maliye Müfettişlerince de; 2022 yılında Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği (HMMD) kurulmuştur.

Dernek Tüzüğünde yazılı amaçlar kapsamında Dernek; teftiş/denetim sisteminin yeni kamu (mali) yönetimi yaklaşımına uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemekte.

Memurlar.net olarak meslek mensuplarının kurduğu yeni Derneğin hayırlı olmasını diliyoruz