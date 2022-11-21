Bakan Koca'dan, Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış'a terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu 2 kişinin vefat ettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirterek, tedavisi tamamlanan 12 yaralının taburcu edildiğini, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 18:34, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 18:35
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Karkamış'a terör örgütünce yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız