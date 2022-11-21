İBB Meclisinde işten çıkartmalar konuşuldu

İBB Meclisi kasım ayı toplantısı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Partili Meclis Üyesi Özlem Erol, İBB ve iştirak şirketlerinde "tasarruf" adı altında toplu işten çıkarmalar yapıldığını, işten çıkartılan kişilerin yerine ise yeni işçi alımı olduğunu söyledi.

Bu konuda 30 kez soru önergesi verilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir cevap alamadığını dile getiren Erol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 29 Haziran'dan itibaren 15 bin 100 işçiyi işten çıkardığını ve yerine 48 bin işçi aldığını aktardı.

İşe alınan kişilerin CHP ve İYİ Parti il, ilçe yönetiminden olduklarına dair duyumlar aldıklarını anlatan Erol, 2019-2022 yılları arasında İBB ve iştirak şirketlerinden kaç kişinin işten çıkarıldığını ve bu işçilere haklarının ödenip ödenmediğini sordu.

- "İstanbul Maratonu başarılı yönetilmedi" tartışması

Soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Onur Uygun, bu yıl 44. düzenlenen İstanbul Maratonu'nun kötü bir organizasyonla görsel ve sosyal medyada haber olduğunu belirtti.

Yıllardır maratonu düzenleyen "Spor İstanbul" kadrolarının çoğunun siyasi nedenlerle işlerinden atıldığını, paralı organizasyon firmaları eliyle kurumsal hafızanın yok edildiğini dile getiren Uygun, şöyle konuştu:

"Planlama hatalarından dolayı koşucular başlangıç noktasına kilometrelerce yürümek zorunda kalmıştır. Bu nedenle bazı yarışlar yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başlamıştır. Sporcular güneş altında yürümek zorunda kalmıştır. Önceki yıllarda basında İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntü manşetleri, yerini İstanbul Maratonu'nda protestolara ve ıslıklara bırakmıştır. Maraton koşucularına dağıtılan tişörtler ikinci kalite olarak hazırlanmış, birçok koşucuya kayıt esnasında belirttikleri bedenler dışında tişörtler dağıtılmıştır. Dağıtımda yaşanılan aksaklıklar yüzünden sporcular su ihtiyaçlarını bile giderememiştir. AK Parti döneminde bu yılki katılıma oranla iki üç kat daha fazla katılımcı olmasına rağmen halk koşusuna katılan herkese günün anısına tişört ve madalya verilirken ilk defa bu yıl bu dağıtım yapılamamıştır."

Mevcut İBB yönetiminin her alanda olduğu gibi Türkiye'nin tanıtımında büyük öneme sahip olan İstanbul Maratonu'nun organizasyonunda da sınıfta kaldığını, Elite Label kategorisinden düşme riski ile karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Uygun, maraton organizasyonunun iyi olmamasıyla ilgili sorular sordu.

Uygun'un soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisinde Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında yaşamın başladığı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki cadde ve sokakların isimlendirilmesi konusu da gündeme geldi.

Cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili AK Partili ve CHPli Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki caddeye "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" adı verildi.