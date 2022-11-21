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Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla cinsel suçlarla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre cinsel suç dosyaları devredilemeyecek, savcılar benzer soruşturmalarda uzmanlaşacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 20:13, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 20:13
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Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak

Adalet Bakanlığı cinsel suçların soruşturulmasına ilişkin yeni bir genelde yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla yayımlanan genelge, cinsel suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalara ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Genelgeye göre; savcılılar zorunlu olmadıkça dosyaları devredemeyecek ve benzer soruşturmalarda uzmanlaşacak.

Düzenlemeyle tıbbi ve hukiki işlemler, mağdurun tekrar muayene edilmesini engelleyecek şekilde yapılacak.

Mağdurların tekrar tekrar ifadesinin alınmasının da önüne geçilecek.

"TRAVMAYA NEDEN OLUYOR"

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Rukiye Leyla Süren, mağdura olayı tekrar tekrar anlattırmanın travmaya neden olduğunu söyledi. Süren, "Görüşmenin sayısının açıkça genelgede belirtilmiş olması savcının değişmeyeceği aynı savcı ile sonuca gideleceği bunlar iyi ayrıntılar" diye konuştu.

Olaydan yıllar sonra yapılan muayene tekrarlarının da aynı şekilde travma nedeni olduğunu belirten Süren, "Genelgede bu konu da düzenlendiği takdirde şikayetler ortadan büyük oranda kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

"SIKI TAKİP EDİLMELİ"

Hukukçulara göre genelgenin olumlu sonuç vermesi için uygulamaların sıkı takip edilmesi gerekiyor. Genelge yayımlamanın sorunu çözmeyeceğinin altını çizen Süren, şunları kaydetti:

"Adli birimlerde, tıp birimlerinde, savcılıkta mahkemelerde genelgelerin değişikliklerinin özellikle karakolda kadınla ilk yüz yüze gelen polislerde bu genelgenin kabullenişin olması gerekiyor hakimlerin bu genelgeye sahip çıkması gerekiyor."

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