Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 22:40, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 22:54
Mustafa D. idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı tıra arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sürücü Mustafa D. ile Hatice D. ve Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.
Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız