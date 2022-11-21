Hava harekatını protesto etmek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi

Taksim'de 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlara yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Adana'da HDP'liler, harekatı protesto için Çukurova İlçe Başkanlığı bahçesinde toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba bina içinde basın açıklaması yapmaları gerektiğini bildirdi. Binaya girmeyen gruba çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Polise direnenlerden bazıları, plastik sandalye ve şeker kaplarını ekiplere fırlattı. Eylemciler binaya girerken, arbede sırasında gözlük ve ayakkabılarının kaybolduğunu öne süren bazı kişiler polislerle tartıştı. Bir süre ekiplerle tartışmaya devam eden eylemcilerin daha sonra gruplar halinde dışarı çıkmalarına izin verildi.