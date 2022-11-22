Şiddetli yağış sonrası Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı
Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde
hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları
kurtardı.
Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla
bulundukları yerden kaldırıldı.
Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara
şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.
Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı
ile kurtarıldı.
Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden
inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı.
Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya
başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık,
şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok.
Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.
Esenyurt'ta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
Esenyurt'ta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız