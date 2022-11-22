Sahneledikleri tiyatro oyununu trafik kazasında kaybettikleri meslektaşlarına ithaf ettiler

Eray Yasin Işık'ın hem yazdığı hem de oynadığı "İyi Kötü Çirkin"de sahne alan sanatçılar, yaşadıkları üzüntüye rağmen Vanlı tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Işık, içleri kan ağlasa da işleri gereği oyunu oynamak zorunda olduklarını söyledi.

Kazadan önce arkadaşlarıyla telefonda konuştuklarını anlatan Işık, "Benim yazdığım bir oyunu oynuyordu arkadaşlar. Turnedeydiler. Sabah buraya gelmek için uçağa binmek üzereyken kazayı öğrendik. Biz de yoldaydık, onlar da. Duyunca yıkıldık, çok yakın arkadaşlarımızdı. Ölen meslektaşlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Bu bizim işimiz, sürekli yollardayız. Van'daki oyunumuzu o ekipteki arkadaşlarımıza ithafen oynayacağız." diye konuştu.

Sahneye çıkarken dertlerini, sıkıntılarını antrede bıraktıklarını belirten Işık, "Klişe bir söz gibi görülüyor olabilir ama gerçekten de doğru, çünkü işimiz bu. Bugün bir komedi oyunu oynayacağız. Tabi içimiz kan ağlıyor ama bir şekilde bu oyunu oynamak zorundayız. Arkadaşlarımız için, bu mesleğe gönül vermiş emekçi kardeşlerimiz için oynayacağız. Bir şekilde sahnede perdeyi kapatmayacağız." dedi.

- "İçimiz kan ağlıyor"

Oyuncu Hakan Bulut ise kendisi ve oyuncu arkadaşları için zor bir gün olduğunu dile getirdi.

Van'a gelirken kazadan haberdar olduklarını aktaran Bulut, "Havaalanında üzücü haberi öğrendik. Ceyhun'la arkadaşlığımız çok farklıydı. Kazadan sonra onlara ulaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Van'a gelmek zorundaydık, aylar öncesinden ayarlanmış bir oyunumuz var. Turneye çıkıp oyun oynarken turnedeki arkadaşlarınızın kötü haberini alıyorsunuz. Tabi bu bizi çok etkiliyor ve üzüyor, işimizin zorluğu biraz da bu. Biz bugün perde kapatalım desek buraya gelecek bir sürü insan var. Bu oyunu arkadaşlarımıza ithafen oynayacağız. Belki de hafifletici bir neden olur. Çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik, içimiz kan ağlıyor. Hastanede tedavisi süren arkadaşlarımız da var. İnşallah bir an evvel onlar iyileşirler." ifadesini kullandı.

Oyun sonrasında da seyircilere seslenen Işık, bugün trafik kazasında 3 meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bizler yolcuyuz binlerce kilometre uzaktan sizlere tiyatro getirmek için, biraz gülüp biraz eğelenmek için, gerçeklerden uzaklaşmak, size hayal satmak için yollardayız. Umarım bugün bu hayali size yansıtmışızdır ama biz bugün bu oyunu, hayatını kaybeden arkadaşlarımız için oynadık. Alkışlar onlara gelsin." sözlerini sarf etti.

Seyirciler de oyuncuları ayakta alkışlayarak destek oldu.