Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 09:45, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 10:10
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız