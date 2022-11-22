Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor

Kongrenin protokol konuşmaları AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN, Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN ve BEM- BİR-SEN Genel Başkanı Levent USLU tarafından gerçekleştirilecektir. Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Jamal AKBAR ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü KARATEPE yapacaklardır.

Tarihsel açıdan bakıldığında şehrin, insanlığın ürettiği en büyük ve karmaşık organizasyon olduğu açıktır. Bugün şehrin bir medeniyet göstergesi olduğu ifade ediliyorsa bu, şehir organizasyonun büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Bunun için şehir aynı zamanda medeniyetin de bir göstergesi olarak tarih boyunca insanları cezbetmiştir.

Ülkemiz özelinde baktığımızda ise 1980 sonrasında şehre göç hızlanmış ve nüfusun önemli bir kısmı metropol şehirlerde toplanmaya başlamıştır. 1980 sonrası dönemde Türkiye'nin neoliberal ekonomi politikasına yönelmesi ülke içerisinde nüfus hareketliliğini arttırmış ve bu durum yerel yönetimleri göç, plansız/çarpık kentleşme, ulaşım, yoksulluk, kayıt dışı istihdam, vb. pek çok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Yerel yönetimler başta belediye hizmetleri olmak üzere yereldeki pek çok hizmetin sunulmasında birinci derecede sorumlu aktörlerdir.

Kongrede yerel yönetimlerin şehirleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal sorunlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmelerine rehberlik edecek çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kongre kapsamında yerel yönetimlerin ve yerelde belediye ile birlikte çalışan diğer kurum ve kuruluşların eşgüdüm halinde çalışarak kentsel hizmetlerin nasıl daha etkin bir şekilde sunulabileceğine yönelik bir bakış açısı ve Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuna uygun yaşanabilir şehirlere dair ufkun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenen Şehir ve Medeniyet Kongresinin oturum başlıkları ve katılımcıları şu şekildedir:

Şehir, Tarih ve Kültür başlıklı oturumunda;

Abdullah UÇAN,

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim

KADIOĞLU,

Prof. Dr. Celalettin YANIK,

Doç. Dr. Ahmet Nurullah ÖZDAL,

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

Mimarlık ve Şehir Planlama başlıklı oturumunda;

Yavuz Erdal KAYAPINAR,

Dr. Nergiz BELEN,

Doç. Dr. Damla ALTUNCU,

Melih İPÇİOĞLU,

Volkan İdris SARI,

Dr. Fatih GÖKYURT

Şehirleşme ve Yerel Yönetimler başlıklı oturumunda;

İsmail TÜZGEN,

Prof. Dr. Adnan KOŞUM,

Hasan KESKİN,

Doç. Dr. Mehmet ALICI ,

Doç. Dr. Murat SEZİK,

Prof. Dr. Ahmet MUTLU,

Arş. Gör. Berkay YALÇINKAYA

Doğal Afetler ve Göç başlıklı oturumunda;

Banu ASLAN,

Mustafa İPEK,

Prof. Dr. Şule TÜDEŞ,

Cevdet İŞBİTİRİCİ,

Latif ERDOĞAN,

Kemal BAYRAM,

Dr. Hasan Ali YILMAZ,

Dr. Yılmaz CAN,

Kent Mekanları ve Edebiyat başlıklı oturumunda;

Vedad GÜRGEN,

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ,

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK,

Prof. Dr. Rasim AKPINAR ,

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK,

Doç. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ

BAŞARMAK,

İrem Ece AKPINAR

Yerel Yönetimler ve Hizmet Politikaları başlıklı oturumunda;

Eyüp KARAHAN,

Öğr. Gör. Şener KAYA ,

Prof. Dr. F. Neval GENÇ,

Dr. Muhammed ADAK,

Osman KURT,

Doç. Dr. Ali GÖKGÖZ

sunumlarını gerçekleştirecek.