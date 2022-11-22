Dolar günü 18,61 TL'ye gerileyerek tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,61 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 18:20, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 19:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6210
|18,6220
|18,6150
|18,6160
|Avro
|19,0900
|19,0910
|19,1190
|19,1200
|Sterlin
|21,9500
|22,0600
|22,0410
|22,1510
|İsviçre Frangı
|19,4050
|19,5030
|19,4940
|19,5920
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5910
|18,6710
|18,5850
|18,6650
|Avro
|19,0500
|19,1300
|19,0790
|19,1590
|Sterlin
|21,8900
|22,1000
|21,9810
|22,1910