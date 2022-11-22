Bakan Akar: TSK'den toplam 24 bin 706 kişi FETÖ nedeniyle ihraç edildi
Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir.'
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 11:01, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 11:03
Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir.'Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız