Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu

- Mardin'de şehit babasının izinden giderek güvenlik korucusu olan Hülya Kandemir, 4 yıldır vatanın huzuru ve güvenliği için görev yapıyor.

Gönüllü koruculuk yapan babası Cemil Kandemir'i 6 Ocak 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit veren Kandemir, babasını örnek alıp güvenlik korucusu oldu.

Bir çocuk annesi, 31 yaşındaki Kandemir, görev yaptığı bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katılıyor.

Kandemir, mesai sonrası zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor.

Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan Kandemir, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri ülkeye güvenlikle ilgili alanda hizmet etmenin hayalini kurduğunu, 4 yıldır da vatan savunmasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti:

"Babam, ben 2 yaşındayken şehit oldu. Vatan hainleri teröristlere karşı her zaman mücadelemize devam edeceğiz. 11 yaşında otizmli çocuğum var, ona nasıl bakıyorsam, ona nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı mücadeleyi vereceğim. Oğlumu da koruyorum, vatanımı, milletimi, bayrağımı da koruyorum. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Onlar için mücadele ediyorum."

- "Babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyor"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan ise Türkiye genelinde 31 ilde yaklaşık 800 kadın güvenlik korucusunun vatan savunmasında görev yaptığını anlattı.

Kadın korucuların, kadın asker ve polisler gibi azim ve özveriyle vatana sahip çıktığını vurgulayan Turan, "Evde anneler, vatan savunmasında ise üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Bu kadın koruculardan birinin de Hülya Kandemir olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Kadın korucularımızdan Hülya, 4 yıl önce güvenlik korucusu oldu. Hülya hanımın bir de otizmli çocuğu var. Çocuğuyla nasıl ilgileniyorsa, silahı ve göreviyle de o şekilde ilgileniyor. Yol aramalarında, ev aramalarında aktif olarak görev alıyor. Aynı zamanda PKK terör örgütünün zarar verdiği ailelerden biri. Daha 2 yaşındayken terör örgütü tarafından babası şehit ediliyor. Daha babasını görmeden, bilmeden sadece fotoğraflarda tanıyan bir korucumuz. Vatanına olan görevini dört elle yerine getirmeye çalışıyor. Babasının yolunda, babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyor."