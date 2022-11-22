CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı

- CHP'de gelecek yıl haziran ayında yapılması planlanan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinin, görevlerinden istifa etmesi istendi.

Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adayı olacak il ve ilçe başkanları için önemli bir karar alındı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 2023 yılı içerisinde yapılacak seçimlerde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyeleri için alınan karara ilişkin yazı tüm parti teşkilatlarına gönderildi.

Yazıda milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin 5 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında görevlerinden istifa etmeleri gerektiği bildirildi.

Söz konusu yazıda, istifa dilekçelerinin bekletilmeksizin Genel Sekreterliğe gönderilmesi, istifa edenlerin yerine parti yönetiminin bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması da istendi.

- Pazar günü PM toplanacak

CHP'de başta altılı masa toplantılarında gelinen nokta ve seçim hazırlıkları olmak üzere son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği Parti Meclisi (PM) toplantısı hafta sonu yapılacak.

Gündemi daha sonra belirlenecek PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 27 Kasım Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak.

- Almanya ziyaretine erteleme

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Almanya programının aralık ayına ertelendiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Berlin, Frankfurt ve Münih'te gerçekleştireceği ziyaretin altılı masanın görüşme ve çalışma trafiğinin yoğunluğu nedeniyle ertelendiği öğrenildi.