Kastamonu'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 13:31, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 13:32
Tolga Toprak yönetimindeki 37 ABJ 530 plakalı ambulans, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta bırakıp Araç Devlet Hastanesine dönerken Kastamonu Araç kara yolunun Aşağıdiphan mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra ambulanstaki sağlık görevlileri Mehmet Ali Bal ile Serkan Özçelik yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen diğer ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız