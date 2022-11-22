Antalya'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 13:52, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 14:09
Sütçüler Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bozoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Baba Sedat Bozoğlu, oğlunun cenazesini alırken gözyaşı döktü.
Cenazenin Varsak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız