İzmir'de tırla çarpışan minibüsteki 6 cezaevi personeli yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 6 infaz koruma memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 15:09, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 15:10
E.Ö. idaresindeki 06 DF 8920 plakalı Aliağa Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan minibüs, İzmir-Çanakkale kara yolu Eski Foça Kavşağında dönüş yapan Ö.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 6 infaz koruma memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız