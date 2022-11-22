İstanbul Havalimanı'nda intihar etmişti: Liberyalı diplomatın midesinden uyuşturucu çıktı

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı İç hatlar yolcu girişinde bulunan 2 numaralı kapı önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Aberkah Samuel Kkvame isimli Liberyalı diplomat, karısı ve iki çocuğuyla birlikte taksiyle havalimanı iç hatlar giden yolcu katına giriş yapmış, Liberyalı diplomat, ticari taksinin kendisini ve ailesini indirmek için durduğu esnada bir anda araçtan inerek karısı ve çocuklarının gözü önünde yaklaşık 25 metre yüksekten aşağıya atlamıştı. Beton zemin üzerine düşen Aberkah Samuel Kkvame hayatını kaybetmişti. Liberyalı diplomatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Midesinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Otopsi incelemesindeki ilk bulgulara göre, Liberya asıllı diplomatın midesinde uyuşturucu maddeye rastlandı.