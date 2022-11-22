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Şehit aileleri ve gazilerden 'Selçuk Bayraktar'a Devlet Övünç Madalyası verilsin' çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a devlet övünç madalyası verilmesini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 17:17, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 17:42
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Şehit aileleri ve gazilerden 'Selçuk Bayraktar'a Devlet Övünç Madalyası verilsin' çağrısı

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli, düzenlediği basın toplantısında, devlet övünç madalyasının devletini yücelten ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkı sağlayan Türk vatandaşlarına verilen altın kaplama bir sembol olduğunu hatırlattı.

Madalyanın ilgili bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulu onayı ve Cumhurbaşkanı tevcihi ile verildiğini ifade eden Küpeli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisinde yaptığı başarılı çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatımıza sunduğu füze, helikopter, İHA, SİHA gibi kendi yerli savunma araçlarımızı üretmemiz, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında gösterdiği başarılara imza atılmasında büyük pay sahibi olan Sayın Selçuk Bayraktar'a şehit aileleri ve gazilerimiz adına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak devlet övünç madalyası verilmesini talep ediyoruz. Sayın Bayraktar ve ekibinin yaptığı çalışmalar öncelikle ülkemizin kanayan yarası hain terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te başlattığı ilk silahlı eylemlerine karşı bugüne kadar vurulan en büyük darbe olmuş, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da 27 Eylül 2020'de başlattığı harekatın Ermenistan'a karşı zaferi ile sonuçlanmasında SİHA ve İHA'ların payının ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yine son 5 yıl içerisinde Suriye ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda silahlı kuvvetlerimizin envanterinde yerini alan SİHA ve İHA'ların Mehmetçiğimizin başarısına ne kadar katkı sunduğu sözün özü olarak yurt içi ve yurt dışında ülkemizin birlik ve bütünlüğünde ortaya konulan mücadeledeki payı tartışılmazdır."

Küpeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selçuk Bayraktar'ı devlet övünç madalyası ile ödüllendirmesini talep ettiklerini söyledi.

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