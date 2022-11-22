İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 17:39, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 17:40
İBB Meclisi kasım ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Maltepe Cevizli Mahallesi ve Kağıthane Merkez Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.
Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız