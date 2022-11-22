Bozo, Dünya Kupası'nda görevlendirildi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bomba arama köpeği 'Bozo', geçici görevle Katar'a gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 17:52, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 17:52
Nevşehir'de birçok başarılı operasyona imza atan bomba arama köpeği Bozo, zorlu görev için Katar'a gitti. Katar'da oynanan Dünya Kupası maçları öncesi tribünleri gezerek bomba arayan Bozo, dünya kupası tamamlanana kadar Katar'da kalacak.
Bomba arama köpeği Bozo, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Nevşehir'den bizzat yönettiği 'Kökünü Kurutma' operasyonunda da görev yapmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız