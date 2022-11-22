Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat
Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği duyuruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 18:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 18:25
Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında (TCMB) 5 milyar dolar tutarında mevduat hesabı açması için gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı. Habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, "(Türkiye Cumhuriyeti) Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Türk yetkilinin, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği ileri sürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız