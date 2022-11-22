Emekli öğretmenin yeteneği şaşırttı! Kafasına vurulan elmaların cinsini biliyor
Ardahan'ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 23:40, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 23:40
Ardahan'ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor.
Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız