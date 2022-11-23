Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

AFAD: Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

CNN TÜRK'e Düzce'den bağlanan Özel Çelik, "Olumsuz bir şeyle karşılaşmadım gözlemlerimde. Yaralanma ve yıkım benim olduğum yerde söz konusu değil. Ancak herkes dışarı çıktı. Bugünlük insanlar dışarıda sabahlamayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

DÜZCE'DE BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri Düzce merkez ile ilçe ve köylerle irtibata geçerek çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN SOYLU: EKİPLERİN SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA : KONUYU TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklama "AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

DÜZCE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti. Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CNN TÜRK'e bağlanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Depremi çok hissettik. Elektrikler kesik. Küçük de olsa büyük panik ve korku hali söz konusu. Şu an bize ulaşan bilgilere göre kötü bir söz konusu değil." bilgisi verdi.

"İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." bilgisi verdi.

İSTANBULLULAR DEPREMİN ARDINDAN SOKAĞA ÇIKTI

5.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı. Sarsıntıyı hiisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı.