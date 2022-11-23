Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 07:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 09:12
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul,
Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve
İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız