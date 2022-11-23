Dört kentte eğitime bir gün ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi. Atay, kentte eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini de duyurdu.

Sakarya'da eğitime bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bolu'da da eğitime ara verildi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ZONGULDAK'TAN DA TATİL HABERİ GELDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı açıklamada, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçede tedbiren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.