Dört kentte eğitime bir gün ara verildi
Düzce Valisi Cevdet Atay Atay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Bolu Valisi Erkan Kılıç kentlerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Düzce Valisi Cevdet Atay Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi. Atay, kentte eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini de duyurdu.
Sakarya'da eğitime bir gün ara
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Bolu'da da eğitime ara verildi
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ZONGULDAK'TAN DA TATİL HABERİ GELDİ
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı açıklamada, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçede tedbiren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız