Depreme canlı yayında yakalandı
Düzce Gölyaka depremi devam ettiği sırada NTV canlı yayındaydı. O anlarda ekranda olan Buse Yıldırım, depremin ilk anını soğukkanlı şekilde aktarmaya devam etti. 5,9'luk sarsıntının stüdyo dekorlarının ve ışıklarının titreşimine de yansıdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:24, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:28
Düzce Gölyaka depremi devam ettiği sırada NTV canlı yayındaydı. O anlarda ekranda olan Buse Yıldırım, depremin ilk anını soğukkanlı şekilde aktarmaya devam etti. 5,9'luk sarsıntının stüdyo dekorlarının ve ışıklarının titreşimine de yansıdı.
İşte deprem anı:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız