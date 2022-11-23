İzmir'de eşini pompalı tüfekle yaralayıp kendine ateş eden kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayan ardından da kendine ateş eden kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:31, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:32
Alınan bilgiye göre, Yaşar Şaşmaz (57) ile eşi İ.Ş. (44) arasında Yaka Mahallesi'ndeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Şaşmaz, pompalı tüfekle önce eşi İ.Ş'ye ardından da kendine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler incelemede, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ş. ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Şaşmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız