Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan deprem açıklaması:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da da hissedilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık." ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."