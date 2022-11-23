Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME BİR GÜN VARA VERİLDİ

Düzce Üniversitesinde, deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir." bilgisine yer verildi.