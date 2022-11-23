Aile Bakanlığı da deprem bölgesine 10 psikososyal destek ekibi görevlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 araç, 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:49, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:50
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç, 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız