Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada
Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kameradaDüzce'de Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem hasara yol açtı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 09:39, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 09:41
Deprem öğrenci yurdunda dolapları devirdi, panik anları kamerada
Düzce'de Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda deprem hasara yol açtı. Yurtta kalan öğrencilerin panik anları böyle görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız