Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 3 Mayıs 2004'te İstanbul'un Tuzla ilçesinde emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan silahlı suç örgütü tarafından öldürüldüğüne yönelik şüphe bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, dosyanın firari sanıklarından ve Bulgaristan'da Türkiye'ye iadesi için yargılanması süren Levent Göktaş'ın kurucusu olduğu suç örgütüne ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren şüphelilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde özel bir birlikte görev yapıyor olma durumlarını kötüye kullanarak, elde ettikleri kamu gücüyle hukuksuz, konusu suç teşkil eden eylemler gerçekleştiren "silahlı suç örgütü" halini aldıkları ifade edildi.

Şüpheli Göktaş'ın, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin'e konusu suç teşkil eden emir ve talimatlar verdiği aktarılan iddianamede, bu şüphelilerin kamu görevi icra ederken, gerektiğinde Göktaş'tan aldıkları konusu suç teşkil eden talimatları yerine getirdikleri kaydedildi.

- Resen soruşturma başlatıldı

İddianamede, Göktaş'ın kurucusu olduğu suç örgütüne ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu suç örgütü, TSK ile iş yaptığını iddia eden şüpheli Aydın Köstem gibi sözde 'paramiliter' kişiler ile gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıdadır. Şüpheli Göktaş, örgütün yöneticisi olarak işlenen suçlardan sorumludur. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir. Örgütün üyeleri 3'ten fazla kişidir. Örgütün yöneticisi ve üyeleri bulundukları kamu görevinden kaynaklı silah kullanma kabiliyetine haizdir. Dolayısıyla amaç suçu işlemeye elverişli bir örgüttür. Örgütün devamlılık niteliği bulunmaktadır. Maktul Hablemitoğlu öldürüldükten sonra, maktul ile ölümünden önce yakın ilişki içerisinde olan emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi de benzer şekilde 2004 yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde öldürülmüşlerdir. Söz konusu bu cinayeti soruşturma dosyamız şüphelilerinin örgüt faaliyeti altında işlemiş oldukları hususunda şüphe bulunmakta olup bu husus Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine konu edilmiştir."

Mumcuoğlu'nun "Fikret Emek ile birlikte Ankara'dan yola çıkarak, Tuzla ilçesinde müstakil bir evde tekerlekli sandalye kullanan, yürüme güçlüğü çeken, yanında erkek ya da kadın bir yardımcısı olan yaşlı bir adam ile hatırlamadığım bir nedenden ötürü, çay içerek görüştük." şeklindeki ifadelerine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin bu ifadesinde geçen kişi, Tuzla ilçesinde yaşayan, yaşlı, yürüme güçlüğü çeken, kendisinden yaşça küçük eşi Sibel Güven ile birlikte Tuzla ilçesi Cami Mahallesi İstasyon Caddesi Havuzlu Sitesi'nde öldürülen İhsan Güven'i anımsatmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, Göktaş tarafından kurulan örgütün, TSK ile ilişkilendirilmesinin söz konusu olamayacağı ve şüphelilerin TSK içerisinde bulundukları görevleri kötüye kullanarak konusu suç teşkil eden eylemler içerisine girdikleri vurgulandı.