Bakan Yanık, Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davaya katıldı

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi kız arkadaşını intihar ettiğini öne sürerek yaralı halde hastaneye götüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve maktul Elif Sinan'ın yakınları salonda hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da duruşmaya bakanlık adına katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bakan Yanık, mahkemedeki savunmasında, sanık savunmalarının suçtan kurtulmaya dönük olduğunu söyledi.

Hem somut delillerle olayın oluş biçimi hem de sanığın kendi ifadeleri arasında ciddi çelişkiler olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Sanık ifadesinde, maktulün ayrılırsak kendisini öldüreceğini ifade ettiğini birkaç beyanında söylüyor. Bu noktadan hareketle de maktulün bıçağı kendisine sapladığı iddiasında. Somut delillerde bıçağın giriş açısından maktul kendi yaptıysa ancak sol elini kullanıyor olması lazım ama baskın eli sağ eli. Eğer maktulün sanığın iddiasına göre blöf gibi bir iddiası olsa o kadar güçlü bir darbe olmaz. Kaldı ki maktulün boy, kilo özelliklerine baktığımızda kendi gücünü kontrol edemeyecek kadar güçlü birisi olmadığını görüyoruz. Öldürücü bir darbe, kaburga kemiğini kıracak kadar vurulan bir darbe. Maktulün kendisi tarafından olmayacağı çok açık. İddia makamının mütalaasında ifade ettiği şekliyle 'kasten öldürme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istiyoruz."

Maktulün ablası müşteki Zeynep Adak ise kardeşinin çıkmayan sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Müşteki baba da adaletin yerini bulmasını talep etti.

Sanık T.A. ise kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan T.A. beraatini ve tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık T.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşması salonunda bulunan sanık yakınları karara tepki gösterdi.

- Olay

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan T.A. ifadesinde, Sinan'ın intihar ettiğini öne sürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ilk duruşmada T.A'nın tutuklanmasına karar verilmişti.