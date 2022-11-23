Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya yanıt: Sen problemin ta kendisisin

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Kayda Geçsin programında kendisini hedef alan sözleri üzerine Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den yanıt geldi. Öktem videolu yanıtında Aksu'ya "İstanbul halkının aklı ile dalga geçme. Sen problemin ta kendisisin. İnsanlar teknoloji ile senin yarattığın problemi çözmeye çalışıyor" dedi.

'İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇME'

Öktem "Martı TAG korsan taşımacılık değildir, hatır taşımacılığı korsan değildir, Eyüp Aksu'ya kalsa insanlar eşleriyle misafirliğe giderken de aynı arabaya binemeyecek" dedikten sonra paylaştığı videoda Eyüp Aksu'ya "Yani insanların aklı ile dalga geçme, senin desteğin falan yok. Sen problemin ta kendisisin. İnsanlar teknoloji ile senin yarattığın problemi çözmeye çalışıyor. Buna engel olmaya çalışıyorsun. Zaten teknolojiyi yenemezsin." diyerek yanıt verdi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Kayda Geçsin programında Martı şirketini hedef alarak Martı'nın yeni aplikasyonunun korsan taksicilik anlamına geldiğini savundu. Aksu "Emeğimiz ve ekmeğimiz olan mesleğimize zarar verecek diye düşündüğümüz için suç duyurusu yaptık" dedi. Aksu İstanbul'da taksi sayısının çoğaltılmasına da karşı olduklarını belirtti.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Martı firmasını hedef alan açıklamalarından satır başları:

HALKA HİZMET EDİYORUZ

Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Biz İstanbul halkına hizmet ediyoruz. Şimdi Martı firmasının CEO'su bir video paylaştı. Martı nedir önce ben size konuyu anlatayım. Ben İBB bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu temsilcisi olarak o masada oturan teknik kuruldan bir temsilciyim. Martı firması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etti, dedi ki 'Biz elektrikli scooter hizmeti vereceğiz.' Büyükşehir belediyemiz UKOME kararı ile bunlara izni verdi. Ve Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda yönetmelik çıkardı. Martı scooter tarzı fabrikasyon yasal. Bu Martı firmasının sahibi bir sonraki aşamada tuttu, elektrikli motosikletler ile bir aplikasyon başlattı. Bu yasal değil. Bunun içinde hiçbir yerden izin almadı. Sonraki aşamada özel araçlarla bir aplikasyon oluşturması, yolcu ile özel araçları buluşturması aynı diğer global firma gibi... Bir aplikasyon uygulaması yapmaya çalıştı. Ve bunun tanıtımını yaptı. Bu da yasal değil. Bu şahıs tuttu bu taşıma türünü de internet aracılığı ile hizmete sokmaya başladı. Bizim hukukçularımız mali müşavirlerimiz biz bunları inceledik. Bakanlıktan izin alınmamış, belediyeden izin alınmamış. Biz bu firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

"MESLEĞE ZARAR VERECEK"

Emeğimiz ve ekmeğimiz olan mesleğimize zarar verecek diye düşündük. Biz bunun duyurusunu yapınca bu beyefendi bir video paylaştı ve dedi ki 'Eyüp Aksu ofisime birilerini gönderdi, tehdit edildim' dedi. Biz kimseyi tehdit etmeyiz haddimizi biliriz, ayrıca ben o beyefendiyi hiç tanımam, iftira.... yine suç duyurusunda bulunduk.

Timur Soykan'ın "Sizin odanızdan sizin bilginiz dışında birileri gitmiş olabilir mi?" sorusuna ise Aksu "Kesinlikle olamaz" yanıtını verdi.

ÖKTEM'DEN AKSU'YA YANIT GELDİ

Eyüp Aksu'ya Oğuz Alper Öktem'den yayın sırasında yanıt geldi.

Oğuz Alper Öktem Aksu'ya yanıtını video paylaşarak verdi. "Martı TAG korsan taşımacılık değildir, hatır taşımacılığı korsan değildir, Eyüp Aksu'ya kalsa insanlar eşleriyle misafirliğe giderken de aynı arabaya binemeyecek" diyen Öktem İstanbul'daki taksi ve ulaşım sorununa ilişkin istatistik bilgileri ile dolu bir video yayınladı.

Öktem açıklamasında "Canlı yayında Eyüp Aksu'yu dinliyorum, hayrete düşüyorum İstanbul halkının aklı ile dalga geçiyor. Ben kendisini bazı istatistikler vereceğim, bir daha televizyona çıkarsa kendisini daha iyi ifade edebilsin" dedi.

Öktem, "Televizyona çıkıyor, Martı korsandır falan diyor bari doğru konuşup doğru ifade etsin. Biz teknoloji firmasıyız" dedi.

Kasım 2021 yaptırdıkları bir araştırma verilerini aktaran Öktem şunları söyledi:

"Gündelik hayatta ulaşım sorunlarını sormuşuz, İstanbul'da yaşayanların yüzde 86'sı taksiden çok mağdurum demiş. Yüzde 92'si trafikten demiş. Taksi sorununun detaylarına inildiği zaman İstanbul'da yaşayanların yüzde 76'sı mesafe beğenmiyorlar demiş. Yüzde 48'i ise beni beğenmiyorlar, adam ayırıyorlar demiş. Çözüm için ne yapardın? diye sorulduğunda ise yüzde 58'si bu konuyu çözecek kişiye oy verirdim demiş, yüzde 57'si zaten boykot ediyorum binmiyorum demiş. En ilginci de yüzde 11'i zam yapılsın da bu problem çözülsün demiş. Hayatımda ilk defa zam yapılsın diye bir şey gördüm bir ankette."

Sonuçlarını çok enteresan bularak anketi bir yıl sonra anketi tekrarlattıklarını anlatan Öktem "Ekim 2022'de İstanbul'un tamamını kapsayan ankette, taksi kullananlar yüzde 68, bunların yüzde 84'ünün adam beğenilmediği için eli havada kalıyor. Ve taksiye binemiyor. Sonuç olarak yüzde 84'ü taksi sorununu çözecek kişiye oy verme isteğim var diyor" dedi.

Öktem, "Yani insanların aklı ile dalga geçme, senin desteğin falan yok. Sen problemin ta kendisisin. İnsanlar teknoloji ile senin yarattığın problemi çözmeye çalışıyor. Buna engel olmaya çalışıyorsun. Zaten teknolojiyi yenemezsin." diye konuştu.