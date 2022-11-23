Bakan Koca, Düzce depreminde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde, yaralı sayısının son belirlemelere göre 93 olduğunu bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 19:00, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 19:16
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız