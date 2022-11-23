DP Genel Başkanı Uysal'dan Akşener ve Karamollaoğlu'na ziyaret
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 17:28, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 17:29
Uysal, 28 Kasım'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, Uysal'ın, Akşener'i 28 Kasım'da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Uysal, 28 Kasım'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Karamollaoğlu ile bir araya geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız