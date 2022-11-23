TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda gündem dışı söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yarın Öğretmenler Günü olduğunu anımsattı.

İnsan kaynağının yetiştirilmesinde önemli yeri olan öğretmenlerin gününü kutladığını belirten Örs, şunları kaydetti:

"İktidar sahipleri, 24 Kasım'da hatırladıkları öğretmenlerimizi, bir gün sonra unutmuşlar. AK Parti iktidarına buradan sormak istiyorum, gelecek nesillerin mimarı olan, ana kucağından sonraki ilk durağımız olan öğretmenler için neler yapmayı düşünüyorsunuz? AK Parti iktidarının göreve geldiği günden bu yana geçen 20 yılda 8 bakan değişti, işin daha da kötüsü her bakanla eğitim politikaları ve sistem değişti. Türk milli eğitimi bir yazboz tahtasına dönüştü. Bu iktidar öğretmenlerimizi yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum etmiştir."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da dün Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan barajın açılışının gerçekleştirildiğini, bu etkinliğe çevre illerden birçok kişinin davet edilmesine rağmen kendilerine bu nezaketin gösterilmediğini savundu.

Baraj inşaatının bulunduğu bölgedeki iki köyün sakinlerinin ve 250 esnafın mağdur edildiğini ileri süren Bayraktutan, "Bu vatandaşlara hak sahipliği belgesi verilmedi. Projede 2 tane köyle alakalı mağduriyet yaşandı. Bu mağduriyetlere son verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde, her meslek alanında olduğu gibi diş hekimliği alanında da güzel adımlar attıklarını anlattı.

Özçelik, diş hekimlerinin taleplerinin karşılanması adına çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.