Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Eğer ağır hasarlı binamız varsa da daha önce Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, İzmir'de olduğu gibi Düzce'mizde de gereken inşaatları en hızlı şekilde başlatacağız ve vatandaşlarımıza diğer depremlerde olduğu gibi yine evlerini teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenindeki konuşmasında, Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili tüm kurumların afet alanında çalışmalara başladıklarını belirten Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak hasar tespit çalışmalarını başlatmak üzere 37 ekip, yapı izleme cihazları, mobil laboratuvarları ve koordinasyon araçlarını bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Hızlı bir şekilde ekiplerle hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Kurum, "Hasar gören binalarımızda tespit çalışmalarımızı inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Bu hasar tespitleri tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemelerini önemle rica ediyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar." diye konuştu.

Kurum, 1999'daki Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmalarının bugün olumlu sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle son 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle beraber Düzce'deki binalarımızın yaklaşık yüzde 75'ini yenilemiş ve yapı stokunu bu sayede depreme güvenli hale getirmiş durumdayız. Görüyoruz ki Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi, burada çok şükür bir yıkım olmadı. Hasar gören binalarımız var. Tabii ki hasar görenlerle ilgili hasar tespitlerimizi yapacağız. Eğer ağır hasarlı binamız varsa da daha önce Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, İzmir'de olduğu gibi Düzce'mizde de gereken inşaatları en hızlı şekilde başlatacağız ve vatandaşlarımıza diğer depremlerde olduğu gibi yine evlerini teslim edeceğiz."

Şehirleri, azim ve kararlılıkla depreme hazırlamaya devam edeceklerini belirten Kurum, programın ardından Düzce'ye gideceklerini ve depremin merkez üssünde tespitlerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

- "Ocak ayı itibarıyla konut ve iş yerlerini teslim etmeye başlıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" sloganıyla ülkenin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürdüklerini, şehirleri yeniden imar, inşa ve ihya ettiklerini anlatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarının en süratli şekilde devam ettiği şehirlerin başında da İstanbul'un geldiğini belirtti.

Kağıthane'deki kentsel dönüşüm projesinin önemine dikkati çeken Kurum, Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının kaymasıyla bir binanın çöktüğünü anımsattı. Kurum, olayın ardından bu alandaki 757 bağımsız bölümden oluşan 134 yapıyı hemen tahliye ettiklerini ve yıkımlarını gerçekleştirdiklerini, hak sahiplerine ve kiracılara taşınma ve kira yardımı yaptıklarını anlattı.

Bölgeyi riskli alan ilan ederek, dev bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını kaydeden Kurum, 688 konut ve 57 dükkan olmak üzere 745 bağımsız bölüm için başlattıkları çalışmaları nihayete erdirdiklerini, mahalleyi diğer mahallelere ve İstanbul'a örnek olacak bir şehircilik eserine kavuşturduklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, bugün yeni yuvaların ve dükkanların kuralarını çekerek hak sahiplerini belirleyeceklerini aktararak, "İnşallah ocak ayı itibarıyla konut ve iş yerlerini kıymetli Yahya Kemal sakinlerine teslim etmeye başlıyoruz. Tapulu hak sahibi vatandaşlarımızın borçlanma bedeli ortalama 220 bin lira, diğer kardeşlerimizin ortalama borçlanma bedeli 320 bin lira olacak. Ödemeler ise Haziran 2023'te başlayacak. Burada 15 yıl vadede vatandaşlarımız artık aidat öder gibi varsa eğer kalan borçları, bazı vatandaşlarımızın hiç borcu çıkmıyor. Çünkü oradaki enkaz bedelleri yüksek olduğu için. Dolayısıyla borcu çıkan vatandaşımız da 15 yıl vadede kira, aidat öder gibi borçlarını ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

- "Dönüşüm çalışmalarımıza olanca hızıyla devam ediyoruz"

İstanbul'u depreme hazırlamak için özel sektörle beraber 695 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurum, Fikirtepe'de 15 bin konuttan oluşan dev bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını, Gaziosmanpaşa'da binlerce yeni yuvanın çalışmalarını başlattıklarını anlattı.

Esenler'de 60 bin konutluk en önemli dönüşüm projelerinden birini başlattıklarını, Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ettiklerini aktaran Kurum, "Çamlıca Camisi ve çevresinde, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallerinde dönüşüm konutu sayımız 4 bine ulaştı. Kartal'da kendiliğinden yıkılan bir binamız vardı. Onun etrafında da şu an dönüşüm sayımız 1500'e ulaştı. Üsküdar'ımızın hemen yanı başında Ataşehir'de Şerif Ali Çiftliği'nde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde, Bağcılar'ımızda Demirkapı Mahallesi'nde, Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde, Üsküdar'ımızda, Ümraniye'mizde, Sultanbeyli'mizde dönüşüm çalışmalarımıza olanca hızıyla devam ediyoruz." bilgilerini paylaştı.

Bakan Kurum, birkaç hafta önce Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde 776 yeni yuva ve 47 dükkanın, Beyoğlu Okmeydanı'nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini attıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bütçede bize soruyorlar, diyorlar ki, 'Beykoz'da, Okmeydanı'nda, Kağıthane'de rant var.' Bu projede, Okmeydanı'nda, Beykoz'da devletimizin bu projelere yüzde 50-60'a yakın sübvansiyonu söz konusu ki bugünkü rakamlarla. Biz buradan mahallede oturan vatandaşlarımız dışında hiçbir vatandaşımızı buraya getirmiyoruz. Burada hak sahibi kimler varsa yine onlar oturacak. Yüzde 65 sübvansiyonla Kağıthane'de alıyorlar, varsa eğer borçları 15 yıl vadede ödüyorlar. 'Yahya Kemal Mahallesi'nde bu projeyi 2 yıl içerisinde tamamlayacağız.' dedik. Şimdi soruyorum o muhalefete, gelsinler baksınlar, 'Kağıthane'deki dönüşüm projesinde neresinde rant vardır, neresinde vatandaşımızın lehine olmayan bir adım vardır?' Gelsinler, söylesinler. Söyleyemezler çünkü tamamen algı ve iftira peşinde koşuyorlar."

- "Tamamını Mart 2023 tarihine kadar tamamlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül'deki açıklamasıyla 81 ilde başlattıklarını ve 500 bin sosyal konut, 1 milyon arsa ile 50 bin iş yeri projesini milletle paylaştıklarını anımsattı.

Konut kampanyasına gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakını ve gazilere 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını aktaran Kurum, "Allah'a hamdolsun, bu sayılar vatandaşlarımızın projeye sahip çıktığını, ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. İlk etapta inşa edeceğimiz 250 bin sosyal konutumuzun 50 binini İstanbul'umuza kazandırıyoruz. En kısa zamanda kuralarımızı çekeceğiz. Açıkladığımız günden 40 gün sonra projemizin temellerini Ankara'da büyük bir coşkuyla sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle attık. İlk kuralarımızı da 7 Kasım'da çekmeye başladık. Tamamını Mart 2023 tarihine kadar tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bu projelerin devlet-millet dayanışmasının önemli örneği olduğunun altını çizen Kurum, millet bahçeleri yaptıklarını bu bahçelerin depremde toplanma alanı vazifesi gördüklerini söyledi.

Kurum, gittiklerini her afet bölgesinde vatandaşların yaralarını sardıklarını, hiçbir afette kimseyi aç açıkta bırakmadıklarını, devlet ve millet el ele vererek tüm sorunların üstesinden geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu gerçekten hareketle son 20 yılda gerek yapı denetimi gerekse deprem dönüşümü anlamında çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem hayatımızın bir gerçeğidir ve siyaset üstü bir konudur. Bu meseleye 85 milyon olarak aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. Biz depreme hazırlık noktasında yapılacak bütün çalışmalara, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da öncü olmaya, destek vermeye hazırız. Beklentimiz bütün belediyelerimizin bu konuya, kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne aynı hassasiyeti göstermesidir. Bu yüzden belediyelerimizin aziz milletimize vaat ettiği, taahhüt ettiği dönüşüm sözlerini, kentsel dönüşüm projelerini ivedilikle hayata geçirmeleri gerekmektedir. Deprem ihmale gelmeyen ve telafisi olmayan bir gerçektir. Şehirlerimizi depremlere, afetlere karşı koruyacak, geliştirecek ve geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettikleri 'Türkiye Yüzyılı'na uygun, afetlere karşı güçlü, kimlikli, çevreci şehirlerimizi inşa etmeye bugün olduğu gibi inşallah 2023 seçimlerinden sonra da inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimleri yapılırken Bakan Kurum, temsili olarak hak sahibi vatandaşlara anahtarlarını teslim etti.