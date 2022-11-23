Konya'daki liseden Romanya'ya ihracat

Salgın döneminde maske makinesi ve maske üretimiyle başlayan sürecin devamında lazer kesim makinesi, akıllı ev sistemleri ve CNC Routher cihazları üreterek, yaklaşık 81 ilde satışını gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, ürettikleri fırın ekipmanlarını okulda düzenlenen törenle Romanya'ya göndererek ihracata başladı.

Fırın ekipmanlarının yüklendiği ihracat tırını okul bahçesinden uğurlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan, okulun yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Bir eğitim kurumumuzun bu ihracatı gerçekleştiriyor olması eğitim adına çok önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Proje koordinatörlüğü yapan öğretmenler, törende, okulda robotik kodlama atölyeleri, bilgisayar laboratuvarları, PLC ve Pnömatik gibi eğitim setlerinin üretildiği bilgisi paylaştı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, protokol, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Okuldan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarından olan Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tescilli markası K-Tek'in bugün Romanya'ya ihracatın başlamasıyla Avrupa'da da kullanılacağı, okulda üretilen ürünlerin yurt içinde olduğu gibi Avrupa pazarında da yerini alacağı bildirildi.

Romanya'ya teslim edilmek üzere Konya'dan sevkiyatı yapılan ürünlerin arkasından diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiği, sektörle iş birliği yapılarak sektör ve insanlık yararına yeniliklerin süreceği belirtildi.