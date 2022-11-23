Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Dört kentte eğitime bir gün ara verildi
Dört kentte eğitime bir gün ara verildi
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu haklardan çok daha fazla öğretmenimizin yararlanmasını istedik, öyle de oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu, size söz verdiğimiz gibi daha iyi noktalara gelecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 18:25, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 18:34
Yazdır
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'in Karkamış ilçesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın görev aşkıyla canını hiçe saydığını, sınıfı tahliye ettikten sonra öğrenci kalıp kalmadığını kontrol etmek için tekrar yukarı çıktığını, bu sırada meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakan Özer, ilk olarak ziyaret ettiği Keçiören İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlere çiçek sundu.

Öğretmenlerle sohbet eden Özer, Bakanlık olarak bütün imkanlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmelere özgü bir kanun çıkarıldığını, bunun yanı sıra 3600 ek gösterge imkanından ilk olarak öğretmenlerin yararlandığını aktardı.

2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken son 20 yılda yapılan yatırımlarla şu anda sayının yaklaşık 1 milyon 200 bin olduğunu kaydeden Özer, öğretmenlerin yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve eleştirilerini de dinleyen Bakan Özer, görüşmenin sonunda bütün öğretmenlere, başöğretmen olarak emekli olmaları temennisinde bulunarak, emekleri için teşekkür etti.

Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimlerden çok memnun olduklarını anlatan öğretmenler de mesleğe verdiği katkı ve ziyaretinden ötürü Bakan Özer'e teşekkür etti.

- "Sonuçta kazanan öğretmen oldu"

Bakan Özer, Yenimahalle Afşin Bey İlkokuluna geçerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı öğretmenlere çiçek takdim etti.

Özer'in bir süre sohbet ettiği, görüş ve önerilerini dinlediği öğretmenler, uzman ve başöğretmenlik sınavının çok başarılı geçtiğini belirterek, "Tam dediğiniz gibi oldu." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin kendisine teşekkür etmesi üzerine Bakan Özer "Sonuçta kazanan öğretmen oldu. Bu haklardan çok daha fazla öğretmenimizin yararlanmasını istedik, öyle de oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu, size söz verdiğimiz gibi daha iyi noktalara gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, en kutsal mesleğin "öğretmenlik" olduğunu vurgulayarak, eğitimcileri çok kapsamlı olarak her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Özer, ziyaretin sonunda okuldaki öğretmenlere daha önce sözünü verdiği spor salonunun açılışını da yaptı.

- Emekli öğretmenlere ziyaret

Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ile 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki emekli öğretmenleri de ziyaret etti, diğer huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Emekli eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Özer, çiçek takdiminde bulundu. Emekli öğretmenlerin tecrübelerini dinleyen Bakan Özer, "Hepinize emeklerinizden dolayı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de şahsım adına şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

- Emekli öğretmenler, genç öğretmenlerle tecrübelerini paylaşacak

Özer, öğretmenliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, "Fedakarlık üzerine inşa edilen bir meslek. Onun için sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenlerin "Genç öğretmenlere tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz." sözleri üzerine Özer, "Memnuniyetle bunu yapalım. 81 ilimizden gelen öğretmenlerimizi de burada sizlerle buluşturalım. Önümüzdeki aydan itibaren bunu düzenli yapalım." diye konuştu.

- "Ayşenur Alkan öğretmen görev aşkıyla hareket etti"

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşanan terör saldırısına da değinen Özer, yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenin, olay sırasında dahi öğrencilerini düşündüğünü belirtti. Özer, şöyle devam etti:

"Öğrencilerini aşağı indirip sonra 'Acaba bir öğrenci sınıfta kaldı mı?' diye görev aşkıyla hareket edip canını hiçe sayarak tekrar yukarı çıktığında patlama nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İşte öğretmenlik, fedakarlıkla, sevgiyle, aşkla yapılan bir meslek. Ülkemizin bu kadar güçlü hale gelmesinde sizlerin çok büyük emekleri var. Onların fedakarlıklarıyla, gece gündüz çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlenmeye devam edecek. İnşallah bundan sonra da Bakanlık olarak tüm bürokratlarımızla birlikte sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Sadece Öğretmenler Günü'nde değil, başka günlerde de inşallah birlikte olacağız. Hepinize minnettar olduğumu ifade etmek için geldim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz."

Sohbetinde, köylerde açılan köy yaşam merkezlerine de değinen Özer, buralarda yetişkin, çocuk ve torun herkesin bir araya getirildiğini kaydetti.

Bakan Özer, "Buralara inanılmaz rağbet var. Şehirlerden köylere kaymalar başladı. Tarım ve hayvancılık gelişirken istihdama olumlu etkiler başladı. Muhtemelen size en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyemiz, köy okullarının açılmasıdır." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Düzce Üniversitesinde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
Düzce Üniversitesinde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
Trafiğe ekimde 102 bin 403 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ekimde 102 bin 403 aracın kaydı yapıldı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Bu Habere Tepkiniz

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

10 yıl sonra tekrar ortaya çıkan 'Oğlum bak git' yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Advertisement