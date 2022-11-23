Bakan Varank, TBMM'de yerli kalp elektroşok cihazını tanıttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ani kalp durmalarında uygulandığında hastanın yaşama şansını yüzde 90'a kadar çıkaran yerli kalp elektroşok cihazını tanıttı. Varank, "Şu anda yurt içinde ve yurt dışında 5 bin 500 noktada bu cihazlar başarıyla hizmet veriyor" dedi.
Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu
yaparken, Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarının yanı sıra ASELSAN'ın yerli
bir start-up'la birlikte geliştirdiği kalp elektroşok cihazını tanıttı. Varank,
"Ben Milli Muharip Uçağımızın uçuş bilgisayarını gururla gösterdiğimde
'sadece savaş teknolojine yatırım yapıyorsunuz' diyenler çıkacaktır. Onlar için
de çok özel bir ürünü daha komisyonumuza getirdim" dedi.
Varank, cihazın 'tam otomotik harici defibrilatör', yani kalp elektroşok cihazı
olduğunu ifade ederek "ASELSAN'ın yerli bir start-up'la birlikte geliştirdiği
bu ürün; ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor. Şu anda yurt içinde ve
yurt dışında 5 bin 500 noktada bu cihazlar başarıyla hizmet veriyor. Gördüğünüz
gibi biz sadece savunma sanayisine değil sağlık teknolojilerine de yatırım yapıyoruz.
Böyle teknolojik araçları geliştirip üretebiliyoruz" diye konuştu.
ANİ KALP DURMALARI
Kalp hastalıklarına bağlı ölümler içinde ilk sırada ani kalp durmaları geliyor. Yaş fark etmeksizin kadın erkek çok geniş bir kitlede görülebilen ani kalp durmalarına karşı sadece hastanelerde değil iş yerlerinde de kalp elektroşok cihazları kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ani kalp durmalarında ilk dakikalarda uygulanacak elektroşokun hastanın yaşama şansını yüzde 90'lara kadar çıkardığını gösteriyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız