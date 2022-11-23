Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapan hesaplara yasal işlem
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 23:19, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 23:20
EGM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız