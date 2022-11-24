24 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile beraberinde 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek.

- Şentop, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katılacak, TBMM kreş öğretmenlerini kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00/TBMM/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MEB Öğretmen Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı açılış programına katılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adliyeyi, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Düzce/10.00-12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde öğretmenler ve şehit yakınları onuruna yemek verecek.

(Ankara/09.00/19.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Banka, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ASKA Lara Resort'ta düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ne katılacak.

(Antalya/09.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Dijital Medya Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da G Grubu'nda İsviçre-Kamerun, Brezilya-Sırbistan ve H Grubu'nda Uruguay-Güney Kore, Portekiz-Gana maçlarıyla devam edilecek.

(Al Wakrah/13.00/Al Daayen/22.00/Ar Rayyan/16.00/Doha/19.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

(Mersin/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Sarıyer Belediyespor-VakıfBank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.