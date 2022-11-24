ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?
Faizsiz 10.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 10.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı: Üye sayımız kesinlikle az
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Eğitim-Sen açıkladı: İşte 21 bin 412 öğretmenin katıldığı anketin sonuçları
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
Polis Yüksek Öğretim Kanun Teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bütçe maratonu, Genel Kurul'da 5 Aralık'ta başlayacak
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu daha iyi noktalara gelecek
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Benzine zam, motorine indirim gelecek
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2 milyon kişi sorguladı
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
Bakan Muş'a 'zincir marketlerin' FETÖ irtibatı soruldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
Erdoğan: Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
YÖK Başkanı, üniversitelerin 'akademik' performansını değerlendirdi
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
10 soruda borsada işleme açılan 'Altın Sertifikaları'
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
'Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş'
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
Hablemitoğlu iddianamesinde 'ikinci suikast' şüphesi
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
AFAD: Deprem sonrası toplam 46 kişi yaralandı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Otomobillerde ÖTV matrahları yeniden belirlendi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi bin 600 metreküpün altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Peki bu yeni düzenleme otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 09:14, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 09:15
Yazdır
ÖTV matrahları yeniden belirlendi: Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Hedef: Cari açığın azaltılması

Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca değişiklikle, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde, matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

Beklenen indirim oranları

- 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

- Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

- Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

- Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 - 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

İthal otomobillerin matrahlarında değişiklik yok

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Etiketler: ÖTV Resmi Gazete

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR:

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

23 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

23/11/2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam geldi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin
Bakan Varank, TBMM'de yerli kalp elektroşok cihazını tanıttı
Bakan Varank, TBMM'de yerli kalp elektroşok cihazını tanıttı
İstanbul'da 25 ilçenin 2023 yılı bütçesi belli oldu
İstanbul'da 25 ilçenin 2023 yılı bütçesi belli oldu
3 milyon kişi uzaktan banka müşterisi oldu
3 milyon kişi uzaktan banka müşterisi oldu

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!
Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tartışmaların, eylemlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden Baş/uzman Öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sorularına ilişkin tartışmalara yol açmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek
Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Kitap şöleni coşkuyla başladı

Kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı 'Kitap Günleri', kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı. 